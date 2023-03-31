Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Госдуму внесен законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди»).По словам депутата, законопроект предусматривает перенос четырех дней с новогодних праздников.«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая», — сказал депутат (цитата по ТАСС).По его мнению, «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами».