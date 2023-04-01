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В Петербурге из-за коммунальной аварии под землю провалился автомобиль
Россия и мир
Фото: скрин видео из соцсетей
В Петербурге из-за коммунальной аварии улицы залило кипятком. Трубу прорвало в Адмиралтейском районе.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как под землю провалился автомобиль.
Сообщается о пострадавших. По предварительной информации, пострадали двое детей и несколько прохожих.
Прокуратура проводит проверку. «В ходе проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц», — сообщили в ведомстве.
В зоне аварии перекрыто движение.
Напомним, 24 марта в Перми «Газель» провалилась в огромную яму на дороге.
Обновлено. По уточненным данным МЧС, в автомобиле, провалившемся под асфальт в Петербурге, находились люди. Спасатели помогли им выбраться. Есть пострадавшие. В результате прорыва трубы четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как под землю провалился автомобиль.
Сообщается о пострадавших. По предварительной информации, пострадали двое детей и несколько прохожих.
Прокуратура проводит проверку. «В ходе проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц», — сообщили в ведомстве.
В зоне аварии перекрыто движение.
Напомним, 24 марта в Перми «Газель» провалилась в огромную яму на дороге.
Обновлено. По уточненным данным МЧС, в автомобиле, провалившемся под асфальт в Петербурге, находились люди. Спасатели помогли им выбраться. Есть пострадавшие. В результате прорыва трубы четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы с ожогами.
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