Возрастное ограничение 18+
«Ъ»: PickPoint принял решение о прекращении работы в России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Крупный игрок рынка доставки PickPoint принял решение о прекращении работы в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, логистический сервис уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Сообщается, что это решение связано «с финансовыми сложностями». Оборот сервиса снизился из-за ухода западных ритейлеров, которые составляли основную часть клиентского портфеля, и проблем с финансированием со стороны западного инвестора, пишет издание.
Как утверждается, прием нового груза от юридических и физических лиц сервис прекращает с 4 апреля. В компании эту информацию пока не комментировали.
По данным издания, логистический сервис уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Сообщается, что это решение связано «с финансовыми сложностями». Оборот сервиса снизился из-за ухода западных ритейлеров, которые составляли основную часть клиентского портфеля, и проблем с финансированием со стороны западного инвестора, пишет издание.
Как утверждается, прием нового груза от юридических и физических лиц сервис прекращает с 4 апреля. В компании эту информацию пока не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».