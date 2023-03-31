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В МИД РФ заявили об ответных мерах в связи с вступлением Финляндии в НАТО
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
МИД РФ опубликовал официальное заявление в связи с оформлением членства Финляндии в НАТО.
В ведомстве заявили, что РФ «будет вынуждена предпринять ответные меры».
«Как мы неоднократно предупреждали, Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО», — говорится в заявлении.
Сообщается, что «конкретные шаги в оборонном строительстве» на северо-западных рубежах России будут зависеть от условий интеграции Финляндии в Североатлантический альянс. Речь о размещении на финской территории военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.
В МИД заявили, что ситуация в североевропейском регионе изменилась кардинально, так как линия непосредственного соприкосновения НАТО с границами РФ увеличилась более чем в два раза.
«Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях», — заявили в ведомстве.
4 апреля было официально объявлено о завершении всех юридических процедур, связанных с оформлением членства Финляндии в НАТО.
В ведомстве заявили, что РФ «будет вынуждена предпринять ответные меры».
«Как мы неоднократно предупреждали, Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО», — говорится в заявлении.
Сообщается, что «конкретные шаги в оборонном строительстве» на северо-западных рубежах России будут зависеть от условий интеграции Финляндии в Североатлантический альянс. Речь о размещении на финской территории военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.
В МИД заявили, что ситуация в североевропейском регионе изменилась кардинально, так как линия непосредственного соприкосновения НАТО с границами РФ увеличилась более чем в два раза.
«Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях», — заявили в ведомстве.
4 апреля было официально объявлено о завершении всех юридических процедур, связанных с оформлением членства Финляндии в НАТО.
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