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В Светлогорске задержан мужчина, устроивший стрельбу в агентстве недвижимости
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Светлогорске задержан 63-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе в агентстве недвижимости.
Мужчина открыл стрельбу в понедельник днем в здании на Калининградском проспекте, сообщили в региональном главке МВД.
Два человека получили огнестрельные ранения, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Подозреваемый скрылся с места преступления. Полицейские задержали его по горячим следам. Изъято оружие марки Глок, из которого, предположительно, стрелял злоумышленник.
Его мотивы устанавливаются.
Мужчина открыл стрельбу в понедельник днем в здании на Калининградском проспекте, сообщили в региональном главке МВД.
Два человека получили огнестрельные ранения, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Подозреваемый скрылся с места преступления. Полицейские задержали его по горячим следам. Изъято оружие марки Глок, из которого, предположительно, стрелял злоумышленник.
Его мотивы устанавливаются.
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