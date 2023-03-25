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Из-за снегопада на трассе «Дон» возникла пробка в 30 км, эвакуированы более 50 человек
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Из-за аномального снегопада на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области возникла пробка в несколько десятков километров.
По данным экстренных служб, накануне протяженность затора составляла около 50-70 км, к утру пятницы пробка сократилась до 30 км.
С трассы эвакуирован 51 человек. Сотрудники МЧС развернули семь пунктов временного размещения, в них сейчас находятся более 170 человек, в том числе 56 детей. Снегоходы доставляют продукты, также вдоль трассы работают стационарные и мобильные пункты обогрева и питания, сообщили в ведомстве. Топливо подвозят тяжелой техникой.
Для проезда грейдера и легковых машин с помощью бульдозеров организуют специальные «карманы». Грузовые эвакуаторы поднимают автомобили, которые мешают проезду. Также для оттока машин на некоторых участках демонтируют барьерные ограждения.
Из-за аномальной погоды в четырех районах Ростовской области введен режим ЧС. Местные СМИ со ссылкой на региональный Минтранс пишут, что на трассах в регионе застряли 33 автобуса, в которых, как утверждается, находятся более 760 пассажиров. Телеграм-канал Mash накануне написал, что на трассе «Дон» стоят около 600 грузовых автомобилей. Официально о количестве машин и людей, попавших в пробку, не сообщается.
По данным экстренных служб, накануне протяженность затора составляла около 50-70 км, к утру пятницы пробка сократилась до 30 км.
С трассы эвакуирован 51 человек. Сотрудники МЧС развернули семь пунктов временного размещения, в них сейчас находятся более 170 человек, в том числе 56 детей. Снегоходы доставляют продукты, также вдоль трассы работают стационарные и мобильные пункты обогрева и питания, сообщили в ведомстве. Топливо подвозят тяжелой техникой.
Для проезда грейдера и легковых машин с помощью бульдозеров организуют специальные «карманы». Грузовые эвакуаторы поднимают автомобили, которые мешают проезду. Также для оттока машин на некоторых участках демонтируют барьерные ограждения.
Из-за аномальной погоды в четырех районах Ростовской области введен режим ЧС. Местные СМИ со ссылкой на региональный Минтранс пишут, что на трассах в регионе застряли 33 автобуса, в которых, как утверждается, находятся более 760 пассажиров. Телеграм-канал Mash накануне написал, что на трассе «Дон» стоят около 600 грузовых автомобилей. Официально о количестве машин и людей, попавших в пробку, не сообщается.
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