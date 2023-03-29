Губернатор Омской области Александр Бурков отправился в отставку

Алексей Котов © Вечерние ведомости

Отставку 55-летнего Буркова сегодня принял Владимир Путин. На его место назначен чиновник из ДНР Виталий Хоценко. Сообщается, что Бурков написал заявление по собственному желанию.Бурков до 2017 года был одним из ниболее известных политиков Свердловской области, возглавлял региональное отделение партии «Справедливая Россия», избирался депутатом Госдумы от региона в 2007, 2011 и 2016 годах. В 2013 году на выборах главы Екатеринбурга Бурков занял третье место после Евгения Ройзмана (внесён Минюстом в реестр иноагентов) и Якова Силина.После ухода Буркова с поста губернатора Омской области остались три региона России, которые возглавляют выходцы из Свердловской области – Сергей Носов (Магаданская область), Денис Паслер (Оренбургская область) и Владимир Уйба (Республика Коми).