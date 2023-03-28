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В РЖД попросили Совет Европы снять санкции с компании

14.43 Среда, 29 марта 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Глава РЖД Олег Белозеров на заседании СовФеда рассказал, что компания отправляла в Совет Европы обращение, в котором просила снять санкции. По словам Белозерова, ответ от СЕ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля

«Мы направили обращение в Совет Европы об отмене санкций. Но ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля. Нам прямым текстом пишут, что применяемые в отношении ОАО "РЖД" санкции призваны "максимизировать давление на правительство России», – заявил Олег Белозеров.


Он добавил, что в Евросоюзе считают пассажирские поезда для российских граждан предметами роскоши, и поэтому не могут поставлять жд-транспорт в Россию.

Напомним, санкции введены после 24 февраля 2022 года. В декабре 2022 года под санкции попал также и глава РЖД Олег Белозеров.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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