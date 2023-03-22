Отца-одиночку из Ефремова Алексея Москалёва приговорили к двум годам колонии

Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости

Сегодня в Тульской области огласили приговор Алексею Москалёву – отцу-одиночке, которого судили по статье 280.3 УК РФ – дискредитация использования российской армии. Суд приговорил мужчину к двум годам колонии. При этом, срок реальный, а не условный, сообщала ефремовский депутат Ольга Подольская из зала суда. Именно столько же запрашивало гособвинение.Отметим, что по вменённому Москалёву обвинению реальный срок, согласно статье 56 УК РФ, назначается только при наличии отягчающих обстоятельств. Поскольку совершённое им преступление (по части 1 статьи 280.3 УК РФ – дискредитация использования российской армии) относится к категории преступлений небольшой тяжести.Добавим, что сам Алексей Москалёв на сегодняшнее заседание суда не пришёл. Где он сейчас находится, неизвестно. Пресс-секретарь суда заявила, что он сбежал из-под домашнего ареста.Дело Алексея Москалёва было расследовано в рекордно короткие сроки – он был арестован 1 марта, и спустя менее месяца суд уже вынес приговор. Напомним, что история началась из-за того, что дочь Москвалёва, школьница Маша, нарисовала на уроке ИЗО рисунок с флагами России и Украины, а также некоторыми надписями. После чего учительница ребенка вызвала полицию. А далее все развивалось достаточно быстро, отца Маши оштрафовали за его посты в социальной сети, потом завели уголовное дело, а ребенка отобрали у отца.Параллельно идёт процесс по ограничению родительских прав Москалёва – заседание по нему пройдёт 6 апреля. С начала марта он разлучён со своей дочерью – её принудительно поместили в приют.