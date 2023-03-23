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Установку умных счётчиков могут включить в платёжки за услуги ЖКХ
Россия и мир
Министерство строительства и ЖКХ планирует внедрить стоимость установки умных счётчиков в платёжки за коммуналку. Соответствующее предложение уже отправлено Минстроем в правительство РФ, утверждают «Известия».
Обязанность по установке таких приборов могут возложить на ресурсоснабжающие организации, соответственно, все расходы с внедрением, поверкой, обслуживанием таких аппаратов будут отражены в ежемесячных счетах за коммунальные услуги.
При этом издание утверждает, что итоговая сумма оплаты услуг ЖКХ в итоге не вырастет, а со временем может даже якобы и снизиться за счёт итогового подсчёта использования воды, например.
Обязанность по установке таких приборов могут возложить на ресурсоснабжающие организации, соответственно, все расходы с внедрением, поверкой, обслуживанием таких аппаратов будут отражены в ежемесячных счетах за коммунальные услуги.
При этом издание утверждает, что итоговая сумма оплаты услуг ЖКХ в итоге не вырастет, а со временем может даже якобы и снизиться за счёт итогового подсчёта использования воды, например.
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