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Депутат ГД Останина заявила, что высказывания мэра Оренбурга несовместимы с должностью главы города
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Нины Останиной
Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к губернатору Оренбургской области с просьбой дать оценку высказываниям главы областного центра.
Скандальное интервью мэра было опубликовано 26 марта. Цитаты из него депутат привела в обращении к главе региона.
«В интервью изданию города "Аргументы и Факты" мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что "с приходом социальных сетей и гаджетов выросло целое поколение, которое за свои слова не получали ни разу в морду. А в морду – это больно. Когда нос набок, кровь течёт – это больно. Но за свои слова отвечать надо же". Также Салмин назвал "придурками" "очень много людей, которые прячут свой облик за анонимными телеграм-каналами"», — говорится в телеграм-канале Останиной.
Она заявила, что считает подобные высказывания «дискредитирующими власть». «Считаю подобные высказывания неприемлемыми, дискредитирующими государственную и муниципальную власть, и не совместимыми с должностью главы города, в связи с тем, что такое поведение является проявлением неуважения к нашим гражданам», — заявила депутат ГД.
Она опубликовала официальное обращение к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру «с просьбой дать оценку высказыванием мэра и принять меры, в соответствии с законодательством РФ».
Добавим, что в интервью глава города заявил, что «это его личное отношение к анонимным телеграм-каналам». «Потому что еще ни один не пришел, вот так передо мной не встал и что-то такое не сказал. Почему? Потому что я ж могу отреагировать — как муж, как отец, как спортсмен», — сказал мэр.
В мэрии Оренбурга утверждают, что слова Салмина «выдернуты из контекста», сам он имел в виду «авторов фейков, уверенных в безнаказанности». «Салмин говорил об анонимных каналах, анонимных комментаторах, которые позволяют себе оскорбления, не называя себя и избегая ответственности за это. Он не говорил, кого надо или не надо. А лишь о людях, которые позволяют себе писать гадости и грубости, спрятавшись за фейковыми аккаунтами», — прокомментировали в понедельник в пресс-службе мэрии (цитата по РИА Новости).
Сергей Салмин, замсекретаря реготделения «Единой России», стал главой Оренбурга 24 марта 2022 года. Ранее возглавлял областное министерство спорта. Тренер-преподаватель по самбо.
Скандальное интервью мэра было опубликовано 26 марта. Цитаты из него депутат привела в обращении к главе региона.
«В интервью изданию города "Аргументы и Факты" мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что "с приходом социальных сетей и гаджетов выросло целое поколение, которое за свои слова не получали ни разу в морду. А в морду – это больно. Когда нос набок, кровь течёт – это больно. Но за свои слова отвечать надо же". Также Салмин назвал "придурками" "очень много людей, которые прячут свой облик за анонимными телеграм-каналами"», — говорится в телеграм-канале Останиной.
Она заявила, что считает подобные высказывания «дискредитирующими власть». «Считаю подобные высказывания неприемлемыми, дискредитирующими государственную и муниципальную власть, и не совместимыми с должностью главы города, в связи с тем, что такое поведение является проявлением неуважения к нашим гражданам», — заявила депутат ГД.
Она опубликовала официальное обращение к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру «с просьбой дать оценку высказыванием мэра и принять меры, в соответствии с законодательством РФ».
Добавим, что в интервью глава города заявил, что «это его личное отношение к анонимным телеграм-каналам». «Потому что еще ни один не пришел, вот так передо мной не встал и что-то такое не сказал. Почему? Потому что я ж могу отреагировать — как муж, как отец, как спортсмен», — сказал мэр.
В мэрии Оренбурга утверждают, что слова Салмина «выдернуты из контекста», сам он имел в виду «авторов фейков, уверенных в безнаказанности». «Салмин говорил об анонимных каналах, анонимных комментаторах, которые позволяют себе оскорбления, не называя себя и избегая ответственности за это. Он не говорил, кого надо или не надо. А лишь о людях, которые позволяют себе писать гадости и грубости, спрятавшись за фейковыми аккаунтами», — прокомментировали в понедельник в пресс-службе мэрии (цитата по РИА Новости).
Сергей Салмин, замсекретаря реготделения «Единой России», стал главой Оренбурга 24 марта 2022 года. Ранее возглавлял областное министерство спорта. Тренер-преподаватель по самбо.
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