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В пригороде Парижа ввели «менструальный отпуск» для женщин

16.39 Понедельник, 27 марта 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Город Сент-Уан (северный пригород Парижа) стал первым французским муниципалитетом, в котором женщины получили право на «менструальный отпуск».

Изменения в местные законы вступили в силу 27 марта, пишет France24. Работающие женщины, страдающие от менструальных болей, могут взять до двух выходных в месяц без потери заработной платы. Для этого необходимо получить разрешение врача. Новые правила позволят женщинам также выбирать временную работу на дому.

Местные власти заявили, что рассчитывают «нарушить табу» на эту тему. Мэр Сент-Уана Карим Буамран, впервые объявивший об изменениях 8 марта, заявил, что он надеется вдохновить французских законодателей по всей стране последовать их примеру.

«Мы должны молча положить конец этим страданиям — и конец отрицанию страданий. Цель состоит в том, чтобы сломать табу на эту тему и сделать так, чтобы женщины, страдающие болезненными менструациями, больше не чувствовали себя стигматизированными»», — заявил мэр. По его словам, «каждая вторая женщина испытывает болезненные менструации», которые нередко приводят к «недееспособности».

Инициатива местных властей вызвала разногласия в обществе. Так, представительницы феминистского движения опасаются, что нововведения могут затруднить доступ женщин к рынку труда. Кроме того, «менструальный отпуск» назвали «полумерой, скрывающей необходимость более комплексного подхода к охране здоровья женщин на работе».

Противники новых правил полагают, что отправка женщин домой «только изолирует их». Также несогласные с изменениями озаботились проблемой финансирования женских кратковременных отпусков.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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