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Суд прекратил производство по делу о «дискредитации ВС» в отношении лидера «Ногу свело!»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд прекратил производство в отношении лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского, которого ранее заподозрили в «дискредитации ВС».
«Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 марта 2023 года производство по административному делу в отношении Покровского Максима Сергеевича, основателя группы «Ногу свело», по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении московских судов общей юрисдикции.
По какой именно причине было заведено административное дело, не уточняется. В марте прошлого года в телеграм-канале группы музыкант высказывался о происходящем в Украине, позже они выступали на концертах в поддержку беженцев. Также группа выпустила песню с пацифистским названием. Сейчас «Ногу свело!» находится в европейском турне.
«Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 марта 2023 года производство по административному делу в отношении Покровского Максима Сергеевича, основателя группы «Ногу свело», по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении московских судов общей юрисдикции.
По какой именно причине было заведено административное дело, не уточняется. В марте прошлого года в телеграм-канале группы музыкант высказывался о происходящем в Украине, позже они выступали на концертах в поддержку беженцев. Также группа выпустила песню с пацифистским названием. Сейчас «Ногу свело!» находится в европейском турне.
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