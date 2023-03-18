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На Сахалине самосвал столкнулся с пассажирским поездом

15.51 Пятница, 24 марта 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Сахалине самосвал столкнулся с пригородным пассажирским поездом. В поезде находились 99 человек, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

«По пути из Долинского района в Томари произошло столкновение самосвала с пригородным пассажирским поездом. Авария спровоцировала разлив топлива и его возгорание. По предварительной информации, несколько пассажиров получили незначительные травмы, погибших нет»,— говорится в телеграм-канале губернатора.

За медицинской помощью обратился один человек, добавил Лимаренко. После осмотра пострадавшего направили в лечебное учреждение.

Для эвакуации людей к месту ДТП направлены пассажирские автобусы. Всего в поезде находилось 99 человек, 26 из них уехали с места происшествия самостоятельно до прибытия автобусов, добавил Лимаренко.

На месте работают сотрудники МЧС, пожарные, направлены дополнительные кареты скорой помощи.

«Возгорание в локомотиве поезда ликвидировано, для его буксировки в депо на место ДТП направится дополнительный локомотив», — сообщил губернатор.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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