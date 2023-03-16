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СК: две жительницы Чувашии купили мясо, зараженное сибирской язвой
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Чувашии следователи совместно с полицией и Роспотребнадзором обнаружили местонахождение мяса, зараженного сибирской язвой.
Мясо, которое купили две местные жительницы, у них изъято, сообщили в СК.
«Установлено, что указанное мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления. В настоящее время все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашской Республике для исследования и утилизации. В зонах, где оно хранилось и обнаружено, организованы карантинные и профилактические мероприятия», — говорится в релизе СУ СК по региону.
На этой неделе в Подмосковье был выявлен второй случай подозрения на сибирскую язву. В пятницу, 24 марта, Роспотребнадзор заявил, что сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась.
Ранее в Чувашии после трех случаев заражения было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. В результате заражение получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое, его супруга, а также еще один житель деревни.
Мясо, которое купили две местные жительницы, у них изъято, сообщили в СК.
«Установлено, что указанное мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления. В настоящее время все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашской Республике для исследования и утилизации. В зонах, где оно хранилось и обнаружено, организованы карантинные и профилактические мероприятия», — говорится в релизе СУ СК по региону.
На этой неделе в Подмосковье был выявлен второй случай подозрения на сибирскую язву. В пятницу, 24 марта, Роспотребнадзор заявил, что сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась.
Ранее в Чувашии после трех случаев заражения было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. В результате заражение получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое, его супруга, а также еще один житель деревни.
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