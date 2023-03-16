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Минздрав Московской области сообщил о втором случае подозрения на сибирскую язву
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Второй случай подозрения на сибирскую язву выявлен в Подмосковье, сообщил региональный минздрав.
«На данный момент в медорганизации, подведомственной Минздраву МО, находятся двое контактных пациентов. Они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер. Пациенты помещены в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов», — сообщили в минздраве Московской области.
Проведен комплекс исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию. По данным ведомства, предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы.
Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
Накануне стало известно о том, что пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье, он приехал из Чувашии.
В Чувашии после трех случаев заражения было возбуждено уголовное дело.
«На данный момент в медорганизации, подведомственной Минздраву МО, находятся двое контактных пациентов. Они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер. Пациенты помещены в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов», — сообщили в минздраве Московской области.
Проведен комплекс исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию. По данным ведомства, предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы.
Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
Накануне стало известно о том, что пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье, он приехал из Чувашии.
В Чувашии после трех случаев заражения было возбуждено уголовное дело.
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