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В Казахстане на станции Копа сошли с рельсов четыре грузовых вагона
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Казахстане четыре вагона грузового состава сошли с рельсов на станции Копа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги».
Сход вагонов произошел накануне, 23 марта, около полудня. «Жертв и пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов. Для расследования причин случившегося создана комиссия», — говорится в сообщении.
ТАСС уточняет, что поезд следовал на станцию Алтынколь из Беларуси.
Сход вагонов произошел накануне, 23 марта, около полудня. «Жертв и пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов. Для расследования причин случившегося создана комиссия», — говорится в сообщении.
ТАСС уточняет, что поезд следовал на станцию Алтынколь из Беларуси.
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