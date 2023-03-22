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СМИ: в Москве по делу о коррупции задержаны высокопоставленные чиновники ФТС
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Москве задержаны два высокопоставленных чиновника Федеральной таможенной службы, пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что чиновники задержаны в рамках уголовного дела о коррупции. Подробности дела не уточняются.
Ранее в пятницу в телеграм-каналах появилась информация о задержании генерала и полковника ФТС за взятку в 3,8 млн рублей.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Сообщается, что чиновники задержаны в рамках уголовного дела о коррупции. Подробности дела не уточняются.
Ранее в пятницу в телеграм-каналах появилась информация о задержании генерала и полковника ФТС за взятку в 3,8 млн рублей.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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