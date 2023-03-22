СМИ: в Москве по делу о коррупции задержаны высокопоставленные чиновники ФТС

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Москве задержаны два высокопоставленных чиновника Федеральной таможенной службы, пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Сообщается, что чиновники задержаны в рамках уголовного дела о коррупции. Подробности дела не уточняются.Ранее в пятницу в телеграм-каналах появилась информация о задержании генерала и полковника ФТС за взятку в 3,8 млн рублей.Официального подтверждения этой информации пока нет.