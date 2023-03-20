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В городах Франции протестующие устроили массовые поджоги зданий, мусорных баков и машин
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Минувшей ночью в нескольких городах Франции возобновились массовые протесты и ожесточенные столкновения с полицией.
Наиболее радикально настроенные демонстранты поджигали здания, в том числе правительственные, переворачивали машины и жгли мусорные баки.
По данным Le Monde, по всей стране вспыхнули сотни пожаров. В Бордо подожгли дверь ратуши, в Лорьяне — фасад полицейского участка, напротив ворот участка также разожгли костры. В Монпелье огнем была охвачена целая улица, ведущая к вокзалу. В Париже «в качестве топлива для сотен костров» использовались мусорные завалы, которые копились в столице почти три недели из-за забастовки мусоросборщиков. Полиция заявила, что в Париже было зафиксировано как минимум 140 поджогов.
Тушить пожары помогали местные жители, в том числе владельцы и сотрудники уличных кафе. Между тем, по другим данным, на некоторых участках к протестующим присоединились и пожарные, которые, как сообщается, не торопились тушить огонь.
По данным Le Monde, некоторые пожарные машины не могли добраться до горящих зданий.
Протесты по всей стране вспыхнули с новой силой, несмотря на принятую ранее пенсионную реформу, которую власти назвали «непопулярной, но необходимой».
Наиболее радикально настроенные демонстранты поджигали здания, в том числе правительственные, переворачивали машины и жгли мусорные баки.
По данным Le Monde, по всей стране вспыхнули сотни пожаров. В Бордо подожгли дверь ратуши, в Лорьяне — фасад полицейского участка, напротив ворот участка также разожгли костры. В Монпелье огнем была охвачена целая улица, ведущая к вокзалу. В Париже «в качестве топлива для сотен костров» использовались мусорные завалы, которые копились в столице почти три недели из-за забастовки мусоросборщиков. Полиция заявила, что в Париже было зафиксировано как минимум 140 поджогов.
Тушить пожары помогали местные жители, в том числе владельцы и сотрудники уличных кафе. Между тем, по другим данным, на некоторых участках к протестующим присоединились и пожарные, которые, как сообщается, не торопились тушить огонь.
По данным Le Monde, некоторые пожарные машины не могли добраться до горящих зданий.
Протесты по всей стране вспыхнули с новой силой, несмотря на принятую ранее пенсионную реформу, которую власти назвали «непопулярной, но необходимой».
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