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Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Можейко приговорен к 3 годам колонии
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Суд в Минске приговорил журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко к трем годам колонии, передают местные СМИ.
Журналиста обвинили по уголовным статьям об «оскорблении президента Республики Беларусь», о «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».
Ноутбук журналиста изъят в собственность государства.
На прошлой неделе суд в Минске назначил 12 лет лишения свободы главреду интернет-портала tut.by Марине Золотовой. Столько же получила гендиректор компании, которой принадлежал сайт, Людмила Чекина. Ранее портал был признан в Беларуси экстремистским.
В начале марта минский суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии.
Журналиста обвинили по уголовным статьям об «оскорблении президента Республики Беларусь», о «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».
Ноутбук журналиста изъят в собственность государства.
На прошлой неделе суд в Минске назначил 12 лет лишения свободы главреду интернет-портала tut.by Марине Золотовой. Столько же получила гендиректор компании, которой принадлежал сайт, Людмила Чекина. Ранее портал был признан в Беларуси экстремистским.
В начале марта минский суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии.
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