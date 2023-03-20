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В МФТИ отменили встречу с нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым
Россия и мир
Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»
В МФТИ отменили встречу студентов с лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым.
Главред «Новой газеты» прокомментировал эту информацию.
«Да, меня еще в январе позвали на встречу со студентами МФТИ. Я предупредил, что со мной придут и неприятности. Вчера, 22 марта, после публикации объявления о встрече на сайте университета, он подвергся омерзительной критике со стороны различных ультра», — говорится в сообщении Муратова в телеграм-канале «Новой газеты».
По его словам, «один из крайних националистов» даже изложил тезисы его «антипатриотического» выступления, которое Муратов еще не написал.
«Я много знаю о легендарном университете. Дружу с его великими выпускниками. Глубоко уважаю студентов и преподавателей, традиции интеллектуальной свободы, великие принципы Капицы, соединившие студентов и учёных. И, безусловно, понимаю причину, по которым университет уведомил меня и студентов о переносе встречи», — добавил Муратов.
Главный редактор «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира в октябре 2021 года.
В конце марта 2022 года издание объявило о приостановке работы в связи с событиями в Украине и после двух предупреждений от Роскомнадзора. Также в конце марта издание приняло решение передать Нобелевскую медаль премии мира в фонд помощи украинским беженцам.
Медаль была продана на аукционе Heritage за рекордные $103,5 млн.
Главред «Новой газеты» прокомментировал эту информацию.
«Да, меня еще в январе позвали на встречу со студентами МФТИ. Я предупредил, что со мной придут и неприятности. Вчера, 22 марта, после публикации объявления о встрече на сайте университета, он подвергся омерзительной критике со стороны различных ультра», — говорится в сообщении Муратова в телеграм-канале «Новой газеты».
По его словам, «один из крайних националистов» даже изложил тезисы его «антипатриотического» выступления, которое Муратов еще не написал.
«Я много знаю о легендарном университете. Дружу с его великими выпускниками. Глубоко уважаю студентов и преподавателей, традиции интеллектуальной свободы, великие принципы Капицы, соединившие студентов и учёных. И, безусловно, понимаю причину, по которым университет уведомил меня и студентов о переносе встречи», — добавил Муратов.
Главный редактор «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира в октябре 2021 года.
В конце марта 2022 года издание объявило о приостановке работы в связи с событиями в Украине и после двух предупреждений от Роскомнадзора. Также в конце марта издание приняло решение передать Нобелевскую медаль премии мира в фонд помощи украинским беженцам.
Медаль была продана на аукционе Heritage за рекордные $103,5 млн.
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