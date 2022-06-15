Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе за рекордные $103,5 млн
Россия и мир
Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»
Медаль нобелевского лауреата, главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова была продана на аукционе Heritage за $103,5 млн. Трансляция велась на сайте аукционного дома.
Ставки начались с $700 тыс., через несколько минут они превысили несколько миллионов. Когда сумма достигла $16,6 млн, неизвестный покупатель объявил ставку в $103,5 млн.
Эта сумма оказалась рекордной. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда нобелевская медаль американского биолога Джеймса Уотсона была продана на аукционе Christie's за $4,76 млн (позже ее вернули владельцу).
Деньги от продажи медали Муратова будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ.
В конце марта «Новая газета» опубликовала заявление главного редактора Дмитрия Муратова о том, что издание приняло решение передать Нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Муратов просил откликнуться аукционные дома, которые выставят награду на торги.
Ставки начались с $700 тыс., через несколько минут они превысили несколько миллионов. Когда сумма достигла $16,6 млн, неизвестный покупатель объявил ставку в $103,5 млн.
Эта сумма оказалась рекордной. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда нобелевская медаль американского биолога Джеймса Уотсона была продана на аукционе Christie's за $4,76 млн (позже ее вернули владельцу).
Деньги от продажи медали Муратова будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ.
В конце марта «Новая газета» опубликовала заявление главного редактора Дмитрия Муратова о том, что издание приняло решение передать Нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Муратов просил откликнуться аукционные дома, которые выставят награду на торги.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Счастливая» история собаки из Сысерти закончилась трагически: в выходные Мотю пришлось усыпить
20 июня 2022
20 июня 2022