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В Иркутской области бывший начальник ИК получил срок
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Бывший начальник ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области получил срок за превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий.
По данным регионального СУ СК, экс-начальник колонии в 2017 году оплатил «лесопатологическое обследование» лесного участка. Участок учреждению не принадлежал, однако начальник при оплате воспользовался средствами из федерального бюджета, которые были выделены ИК-15. Общая сумма — более 700 000 рублей.
Для чего потребовалось обследование и кому принадлежит лесной участок, в СК не уточнили.
Суд с учетом мнения прокурора назначил бывшему начальнику колонии наказание в виде 4 лет лишения свободы в ИК общего режима.
По данным регионального СУ СК, экс-начальник колонии в 2017 году оплатил «лесопатологическое обследование» лесного участка. Участок учреждению не принадлежал, однако начальник при оплате воспользовался средствами из федерального бюджета, которые были выделены ИК-15. Общая сумма — более 700 000 рублей.
Для чего потребовалось обследование и кому принадлежит лесной участок, в СК не уточнили.
Суд с учетом мнения прокурора назначил бывшему начальнику колонии наказание в виде 4 лет лишения свободы в ИК общего режима.
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