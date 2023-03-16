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Генерал-майор Росгвардии арестован по делу о взятках
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Генерал-майор Росгвардии Вадим Драгомирецкий арестован по делу о взятках.
Об этом сообщили СМИ из зала суда.
По данным РИА Новости, Драгомирецкому вменяется два эпизода получения взяток на общую сумму 28 миллионов рублей. Драгомирецкий частично признал вину, пишет агентство.
Ранее об уголовном деле против заместителя командующего Центральным округом Росгвардии сообщил депутат ГД Александр Хинштейн. «Драгомирецкий подозревается в систематическом получении "откатов" от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье», — ранее сообщил депутат.
Об этом сообщили СМИ из зала суда.
По данным РИА Новости, Драгомирецкому вменяется два эпизода получения взяток на общую сумму 28 миллионов рублей. Драгомирецкий частично признал вину, пишет агентство.
Ранее об уголовном деле против заместителя командующего Центральным округом Росгвардии сообщил депутат ГД Александр Хинштейн. «Драгомирецкий подозревается в систематическом получении "откатов" от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье», — ранее сообщил депутат.
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