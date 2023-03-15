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Генерал-майор Росгвардии Драгомирецкий подозревается в получении многомиллионных взяток

10.46 Вторник, 21 марта 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении многомиллионных взяток.

Об этом сообщил в телеграм-канале депутат ГД Александр Хинштейн.

«Драгомирецкий подозревается в систематическом получении "откатов" от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн руб.», — написал Хинштейн.

По его словам, генерал-майор написал явку с повинной. Сейчас с ним проводят следственные действия. «По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением», — написал депутат.

Также, по данным Хинштейна, в преступную схему входил и полковник, начальник окружной базы хранения материальных ресурсов. Он задержан накануне и сейчас находится в СИЗО.

«Никакие прежние заслуги не могут и не будут служить индульгенцией для коррупционеров, сколь бы высокие посты они не занимали!», — добавил депутат.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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