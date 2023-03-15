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Скончался бывший глава ЦИК Владимир Чуров
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Бывший председатель Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров умер сегодня в 8 утра.
О смерти Чурова сообщили «Ведомости» со ссылкой на депутата ГД Леонида Ивлева, который ранее был зампредседателя ЦИК. Информацию подтвердила экс-секретарь ЦИК Гришина, пишут РИА Новости.
Владимир Чуров был главой Центризбиркома с 2007 по 2016 год. 17 марта ему исполнилось 70 лет. По данным РБК, недавно он перенес операцию после обширного инфаркта.
О смерти Чурова сообщили «Ведомости» со ссылкой на депутата ГД Леонида Ивлева, который ранее был зампредседателя ЦИК. Информацию подтвердила экс-секретарь ЦИК Гришина, пишут РИА Новости.
Владимир Чуров был главой Центризбиркома с 2007 по 2016 год. 17 марта ему исполнилось 70 лет. По данным РБК, недавно он перенес операцию после обширного инфаркта.
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