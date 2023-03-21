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МВД: в Иркутской области обнаружили криптоферму в коровнике
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Иркутской области полицейские обнаружили криптоферму в коровнике. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Речь идет об одном из крестьянско-фермерских хозяйств, которое расположено в Ангарском городском округе. Арендатором является 40-летний индивидуальный предприниматель.
Ранее оперативники получили информацию о том, что электричество на ферме потребляется незаконно. В марте этого года провели проверку. «Полицейскими совместно со специалистами электросетевой компании при содействии ОМОН Управления Росгвардии Иркутской области в загонах для скота и гараже обнаружено и изъято более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты», — сообщили в пресс-службе.
Общий объем бездоговорного потребления электроэнергии превысил 2,5 млн рублей, добавили в ведомстве.
Напомним, в начале февраля в той же Иркутской области на чердаке областной психиатрической больницы обнаружили две майнинговые мини-фермы. А в Чувашии в конце прошлого года майнинговую ферму обнаружили в столовой детского лагеря.
Речь идет об одном из крестьянско-фермерских хозяйств, которое расположено в Ангарском городском округе. Арендатором является 40-летний индивидуальный предприниматель.
Ранее оперативники получили информацию о том, что электричество на ферме потребляется незаконно. В марте этого года провели проверку. «Полицейскими совместно со специалистами электросетевой компании при содействии ОМОН Управления Росгвардии Иркутской области в загонах для скота и гараже обнаружено и изъято более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты», — сообщили в пресс-службе.
Общий объем бездоговорного потребления электроэнергии превысил 2,5 млн рублей, добавили в ведомстве.
Напомним, в начале февраля в той же Иркутской области на чердаке областной психиатрической больницы обнаружили две майнинговые мини-фермы. А в Чувашии в конце прошлого года майнинговую ферму обнаружили в столовой детского лагеря.
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