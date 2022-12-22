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В Чувашии в столовой детского лагеря оборудовали майнинговую ферму
Россия и мир
Фото: телеграм-канал СК РФ
СКР по Чувашии завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя детского лагеря, незаконно оборудовавшего на территории учреждения майнинговую ферму.
По данным СК РФ, ферма была обнаружена в детском оздоровительном лагере «Звездный». В ноябре прошлого года директор лагеря разрешил своему знакомому установить в помещении столовой необходимое оборудование для добычи криптовалюты (в количестве 126 штук).
При этом, как уточнили в СК, он дал указание подчиненному отключить оборудование от приборов коммерческого учета энергии. «В результате в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года майнинговой фермой осуществлено безучётное потребление электрической энергии в общем объеме не менее 453 600 кВт/ч на сумму более 2 миллионов 846 тысяч рублей, чем Чувашской энергосбытовой компании причинен ущерб на указанную сумму», — сообщили в ведомстве.
На майнинговую ферму стоимостью более 2 миллионов 900 тысяч рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Цивильский районный суд для рассмотрения по существу.
По данным СК РФ, ферма была обнаружена в детском оздоровительном лагере «Звездный». В ноябре прошлого года директор лагеря разрешил своему знакомому установить в помещении столовой необходимое оборудование для добычи криптовалюты (в количестве 126 штук).
При этом, как уточнили в СК, он дал указание подчиненному отключить оборудование от приборов коммерческого учета энергии. «В результате в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года майнинговой фермой осуществлено безучётное потребление электрической энергии в общем объеме не менее 453 600 кВт/ч на сумму более 2 миллионов 846 тысяч рублей, чем Чувашской энергосбытовой компании причинен ущерб на указанную сумму», — сообщили в ведомстве.
На майнинговую ферму стоимостью более 2 миллионов 900 тысяч рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Цивильский районный суд для рассмотрения по существу.
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