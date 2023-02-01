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МВД: на чердаке иркутской психиатрической больницы обнаружили две майнинговые фермы
Россия и мир
Фото: телеграм-канал ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области на чердаке областной психиатрической больницы обнаружили две майнинговые мини-фермы, сообщили в региональном главке МВД.
«Над двумя помещениями, где содержатся пациенты, располагались боксы с 5 и 8 машинами для производства криптовалюты. В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который теневой бизнес причинил, потребляя электроэнергию. Оборудование изъято», — говорится в сообщении главка в телеграм-канале.
Проводится проверка по факту незаконного потребления электроэнергии в государственном учреждении.
Напомним, в конце декабря майнинговую ферму обнаружили в столовой детского лагеря в Чувашии.
«Над двумя помещениями, где содержатся пациенты, располагались боксы с 5 и 8 машинами для производства криптовалюты. В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который теневой бизнес причинил, потребляя электроэнергию. Оборудование изъято», — говорится в сообщении главка в телеграм-канале.
Проводится проверка по факту незаконного потребления электроэнергии в государственном учреждении.
Напомним, в конце декабря майнинговую ферму обнаружили в столовой детского лагеря в Чувашии.
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