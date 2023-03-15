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Депутат ГД Лантратова предложила ввести ответственность за «русофобию»
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия — за правду») заявила о разработке законопроекта, который предлагает законодательно закрепить понятие «русофобия» и ввести за нее ответственность.
Лантратова отметила, что понятие «русофобия» на данный момент в правовом поле не определено. «Для предотвращения ее («русофобии» — прим. ред) проявления и установления справедливой ответственности требуется, на мой взгляд, на первом этапе — законодательное закрепление специального состава преступления и административного правонарушения за публичное распространение "русофобской" информации и призыва к ее проявлению», — написала Лантратова в телеграм-канале.
По ее словам, она готова предоставить «свои наработки по теме» вице-спикеру Ирине Яровой, которая, со слов Лантратовой, «прорабатывает эту тему в рамках специальной рабочей группы».
Лантратова в своем телеграм-канале разместила опрос, в котором предложила определение понятия. «Русофобия — распространение враждебной, предвзятой информации с целью формирования страха, подозрительного, неприязненного отношения к России, многонациональному народу России, русскому языку». На данный момент проголосовал 291 человек, «за» такое определение высказались 89%.
Лантратова отметила, что понятие «русофобия» на данный момент в правовом поле не определено. «Для предотвращения ее («русофобии» — прим. ред) проявления и установления справедливой ответственности требуется, на мой взгляд, на первом этапе — законодательное закрепление специального состава преступления и административного правонарушения за публичное распространение "русофобской" информации и призыва к ее проявлению», — написала Лантратова в телеграм-канале.
По ее словам, она готова предоставить «свои наработки по теме» вице-спикеру Ирине Яровой, которая, со слов Лантратовой, «прорабатывает эту тему в рамках специальной рабочей группы».
Лантратова в своем телеграм-канале разместила опрос, в котором предложила определение понятия. «Русофобия — распространение враждебной, предвзятой информации с целью формирования страха, подозрительного, неприязненного отношения к России, многонациональному народу России, русскому языку». На данный момент проголосовал 291 человек, «за» такое определение высказались 89%.
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