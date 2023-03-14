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Суд отказал депутату ГД в иске против главы Коми о защите чести и достоинства
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд в Сыктывкаре отказал депутату Госдумы Олегу Михайлову (КПРФ) в иске против главы Коми Владимира Уйбы.
Иск касался защиты чести и достоинства. Принимая решение, суд сослался «на свободу мысли и слова», «оценочные суждения» и «политическую дискуссию».
О возникшем конфликте депутат Михайлов написал на своей странице в ВК в мае прошлого года. Он опубликовал аудиозапись, на которой человек, представившийся как «глава республики Коми Владимир Уйба» говорит о «новых фашистах». Человек в записи поздравил жителей с праздником победы над фашистами и «над новыми фашистами, которым является господин Михайлов», добавив фразу «всем им осиновый кол на их могилах».
Михайлов сопроводил эту запись словами о том, что он «коммунист, убежденный интернационалист и антифашист» и заявил о намерении обратиться в суд.
В суде подтвердили, что депутат ГД Михайлов О.А обратился с иском к главе Республики о защите чести и достоинства. «Поводом для обращения в суд стали высказывания ответчика в мае 2022 года в голосовых сообщениях, адресованных гражданам, обратившимся на телефон Главы Республики Коми с интересующими их вопросами. Данные высказывания, по мнению истца, не соответствуют действительности, имеют порочащий характер. Потому истец просил признать высказывания ответчика порочащими честь и достоинство истца, обязать ответчика опубликовать на своей странице в социальной сети опровержение и взыскать с ответчика судебную неустойку за неисполнение решения суда», — говорится в сообщении пресс-службы Сыктывкарского городского суда.
В ходе разбирательства была назначена лингвистическая экспертиза по ходатайству сторон. Эксперт пришел к выводу, что речь идет о «политической дискуссии».
«Согласно выводам судебного эксперта высказывания ответчика лежат в области политической дискуссии, не противоречащей праву на свободу мысли и слова, гарантированному конституцией Российской Федерации. При этом, оспариваемые истцом высказывания выражены в форме оценочных суждений ответчика», — сообщили в суде 20 марта.
Суд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований, «учитывая положения статьи 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующие каждому право на свободу мысли и слова, а также тот факт, что оценочные суждения, мнения, убеждения не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Решение в законную силу не вступило.
Иск касался защиты чести и достоинства. Принимая решение, суд сослался «на свободу мысли и слова», «оценочные суждения» и «политическую дискуссию».
О возникшем конфликте депутат Михайлов написал на своей странице в ВК в мае прошлого года. Он опубликовал аудиозапись, на которой человек, представившийся как «глава республики Коми Владимир Уйба» говорит о «новых фашистах». Человек в записи поздравил жителей с праздником победы над фашистами и «над новыми фашистами, которым является господин Михайлов», добавив фразу «всем им осиновый кол на их могилах».
Михайлов сопроводил эту запись словами о том, что он «коммунист, убежденный интернационалист и антифашист» и заявил о намерении обратиться в суд.
В суде подтвердили, что депутат ГД Михайлов О.А обратился с иском к главе Республики о защите чести и достоинства. «Поводом для обращения в суд стали высказывания ответчика в мае 2022 года в голосовых сообщениях, адресованных гражданам, обратившимся на телефон Главы Республики Коми с интересующими их вопросами. Данные высказывания, по мнению истца, не соответствуют действительности, имеют порочащий характер. Потому истец просил признать высказывания ответчика порочащими честь и достоинство истца, обязать ответчика опубликовать на своей странице в социальной сети опровержение и взыскать с ответчика судебную неустойку за неисполнение решения суда», — говорится в сообщении пресс-службы Сыктывкарского городского суда.
В ходе разбирательства была назначена лингвистическая экспертиза по ходатайству сторон. Эксперт пришел к выводу, что речь идет о «политической дискуссии».
«Согласно выводам судебного эксперта высказывания ответчика лежат в области политической дискуссии, не противоречащей праву на свободу мысли и слова, гарантированному конституцией Российской Федерации. При этом, оспариваемые истцом высказывания выражены в форме оценочных суждений ответчика», — сообщили в суде 20 марта.
Суд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований, «учитывая положения статьи 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующие каждому право на свободу мысли и слова, а также тот факт, что оценочные суждения, мнения, убеждения не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Решение в законную силу не вступило.
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