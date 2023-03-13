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Против блогера-миллионника Митрошиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
СК возбудил уголовное дело против популярного блогера Александры Митрошиной. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей, сообщили в СК РФ.
По данным следствия, Митрошина с октября 2020 по май 2022 года в качестве ИП применяла упрощенную систему налогообложения. «Получив доход от оказания услуг по реализации курсов по образованию в существенно большем размере, чем допустимый лимит, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, использовала аффилированные и контролируемые ею ИП. Таким образом со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП», — сообщили в СК.
Обыски прошли у Митрошиной «и иных лиц, возможно, причастных к совершенному преступлению».
На страницу блогера в соцсети подписаны 4,2 миллиона пользователей.
Напомним, 7 марта подобное дело было возбуждено против популярных блогеров Валерии и Артема Чекалиных.
По данным следствия, Митрошина с октября 2020 по май 2022 года в качестве ИП применяла упрощенную систему налогообложения. «Получив доход от оказания услуг по реализации курсов по образованию в существенно большем размере, чем допустимый лимит, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, использовала аффилированные и контролируемые ею ИП. Таким образом со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП», — сообщили в СК.
Обыски прошли у Митрошиной «и иных лиц, возможно, причастных к совершенному преступлению».
На страницу блогера в соцсети подписаны 4,2 миллиона пользователей.
Напомним, 7 марта подобное дело было возбуждено против популярных блогеров Валерии и Артема Чекалиных.
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