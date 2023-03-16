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Владимир Путин выступил на коллегии МВД, главные заявления

17.39 Понедельник, 20 марта 2023
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин 20 марта выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.

Собрали главные тезисы.

О попытках «раскачать общество»

«…Провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны оперативно пресекаться, точно так же, как и распространение экстремистской идеологии».

«Жестко надо пресекать любые попытки противника и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество. Это деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника. Это ясно из характера действий, это ясно из оперативных источников. Мы читаем эти документы, где они ставят такие задачи — раскачать общество изнутри».

«В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности».

О декриминализации «экономических составов»

«Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы. Тогда и заводить его не нужно, просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов и предприятий. Это абсолютно недопустимо».

О мере пресечения для бизнесменов. «К подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы» (подписка о невыезде, залог, домашний арест и др.).

Необходимо «ликвидировать в правовых нормах размытые, двусмысленные формулировки, обеспечить более чёткое правовое регулирование экономической жизни в стране».

О подростках

«Самое серьёзное внимание следует уделять предупреждению подростковой преступности». Путин поручил разработать «комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодёжной среде».

О миграции

Необходимо «оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести их в цифру» (получение гражданства, оформление вида на жительство, разрешения на работу и др.)

Власти должны «оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать, каковы требования к уровню их образования и общей культуры <...> Конечно, нужно посмотреть и на уровень их заработной платы».

Комплексные предложения по миграционной политике правительство и власти регионов должны предоставить до 1 июля.

Другие заявления

«За последние десять лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое».

Число преступлений с использованием ИТ по итогам 2022 года «превысило полмиллиона и составило четверть от всех уголовно наказуемых правонарушений».

«На долю полиции приходится наибольшая часть выявленных наркопреступлений».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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