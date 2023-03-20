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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Самолёт председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в аэропорту «Внуково».
Судя по опубликованным СМИ кадрам, главу КНР встречает военный оркестр, почётный караул и десятки журналистов. Сообщается, что Си Цзиньпина в аэропорту встречает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Это первая заграничная поездка председателя КНР после переизбрания на третий срок.
Ранее в понедельник во «Внуково» приземлился самолет с китайской делегацией.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что церемония официальной встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином начнётся завтра, 21 марта, в 15.00. На 20 марта запланирована неформальная встреча.
На прошлой неделе в Кремле заявили, что Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Владимира Путина 20-22 марта. В ходе переговоров будут обсуждены «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», говорится в заявлении Кремля.
Судя по опубликованным СМИ кадрам, главу КНР встречает военный оркестр, почётный караул и десятки журналистов. Сообщается, что Си Цзиньпина в аэропорту встречает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Это первая заграничная поездка председателя КНР после переизбрания на третий срок.
Ранее в понедельник во «Внуково» приземлился самолет с китайской делегацией.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что церемония официальной встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином начнётся завтра, 21 марта, в 15.00. На 20 марта запланирована неформальная встреча.
На прошлой неделе в Кремле заявили, что Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Владимира Путина 20-22 марта. В ходе переговоров будут обсуждены «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», говорится в заявлении Кремля.
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