Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Самолёт председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в аэропорту «Внуково».Судя по опубликованным СМИ кадрам, главу КНР встречает военный оркестр, почётный караул и десятки журналистов. Сообщается, что Си Цзиньпина в аэропорту встречает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Это первая заграничная поездка председателя КНР после переизбрания на третий срок.Ранее в понедельник во «Внуково» приземлился самолет с китайской делегацией.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что церемония официальной встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином начнётся завтра, 21 марта, в 15.00. На 20 марта запланирована неформальная встреча.На прошлой неделе в Кремле заявили, что Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Владимира Путина 20-22 марта. В ходе переговоров будут обсуждены «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», говорится в заявлении Кремля.