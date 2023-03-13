Возрастное ограничение 18+
Россия заняла 70-е место в рейтинге стран по уровню счастья
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Россия заняла 70-е место в списке стран по уровню счастья. Данные опубликованы в ежегодном Всемирном докладе о счастье, подготовленном ООН.
В прошлом году Россия была на 80-м месте, в 2021 году — на 60-м.
Самой счастливой страной шестой год подряд признана Финляндия.
Топ-5 счастливых стран
Финляндия
Дания
Исландия
Израиль
Нидерланды
США на 15 месте в списке, Китай — на 64-м (Гонконг выделен отдельно и занимает 88 место).
Среди стран на постсоветском пространстве лидирует Литва (20 место). Казахстан занимает 44 строчку. Украина на 92 месте.
Среди главных критериев счастья названы доход, здоровье, социальная поддержка, свобода принятия ключевых жизненных решений и отсутствие коррупции в стране, следует из доклада.
Добавим, что, по версии ВЦИОМ, в ходе мартовского опроса большинство россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми — 82% (35% «определенно счастливы», 47% — «скорее счастливы»). 14% Россиян назвали себя несчастливыми.
20 марта отмечается Международный день счастья. Генассамблея ООН призывает страны оценивать уровень счастья и принимать как ориентир в политике государства.
В прошлом году Россия была на 80-м месте, в 2021 году — на 60-м.
Самой счастливой страной шестой год подряд признана Финляндия.
Топ-5 счастливых стран
Финляндия
Дания
Исландия
Израиль
Нидерланды
США на 15 месте в списке, Китай — на 64-м (Гонконг выделен отдельно и занимает 88 место).
Среди стран на постсоветском пространстве лидирует Литва (20 место). Казахстан занимает 44 строчку. Украина на 92 месте.
Среди главных критериев счастья названы доход, здоровье, социальная поддержка, свобода принятия ключевых жизненных решений и отсутствие коррупции в стране, следует из доклада.
Добавим, что, по версии ВЦИОМ, в ходе мартовского опроса большинство россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми — 82% (35% «определенно счастливы», 47% — «скорее счастливы»). 14% Россиян назвали себя несчастливыми.
20 марта отмечается Международный день счастья. Генассамблея ООН призывает страны оценивать уровень счастья и принимать как ориентир в политике государства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбург в рейтинге уровня преступности занял место между ливанским Бейрутом и шведским Гётеборгом
12 марта 2023
12 марта 2023
В Среднеуральске на озере откололась льдина с рыбаками
15 марта 2023
15 марта 2023