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Россия заняла 70-е место в рейтинге стран по уровню счастья

14.07 Понедельник, 20 марта 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Россия заняла 70-е место в списке стран по уровню счастья. Данные опубликованы в ежегодном Всемирном докладе о счастье, подготовленном ООН.

В прошлом году Россия была на 80-м месте, в 2021 году — на 60-м.

Самой счастливой страной шестой год подряд признана Финляндия.

Топ-5 счастливых стран

Финляндия
Дания
Исландия
Израиль
Нидерланды

США на 15 месте в списке, Китай — на 64-м (Гонконг выделен отдельно и занимает 88 место).

Среди стран на постсоветском пространстве лидирует Литва (20 место). Казахстан занимает 44 строчку. Украина на 92 месте.

Среди главных критериев счастья названы доход, здоровье, социальная поддержка, свобода принятия ключевых жизненных решений и отсутствие коррупции в стране, следует из доклада.

Добавим, что, по версии ВЦИОМ, в ходе мартовского опроса большинство россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми — 82% (35% «определенно счастливы», 47% — «скорее счастливы»). 14% Россиян назвали себя несчастливыми.

20 марта отмечается Международный день счастья. Генассамблея ООН призывает страны оценивать уровень счастья и принимать как ориентир в политике государства.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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