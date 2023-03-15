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В Санкт-Петербурге сотрудник вынес из магазина 43 айфона и получил 5 лет колонии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге завотделом и складом магазина электроники за два года украл 43 телефона iPhone и вынес в пустых коробках от других товаров.
Суд приговорил его к 5 годам в колонии общего режима, также он должен выплатить штраф в 500 000 рублей.
За два года, с 2019 по 2021, заведующий административно-техническим отделом и складом в ООО «МВМ» вынес со склада, из торгового зала и из зоны выдачи интернет-заказов 43 айфона. Технику он помещал в пустые коробки, в том числе из-под мясорубки, и передавал «неосведомленному лицу с целью дальнейшего сбыта», общая сумма растраты составила 2 075 511.95 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 160 УК (Присвоение или растрата).
Свою вину сотрудник магазина не признал. Он взят под стражу в зале суда.
Суд приговорил его к 5 годам в колонии общего режима, также он должен выплатить штраф в 500 000 рублей.
За два года, с 2019 по 2021, заведующий административно-техническим отделом и складом в ООО «МВМ» вынес со склада, из торгового зала и из зоны выдачи интернет-заказов 43 айфона. Технику он помещал в пустые коробки, в том числе из-под мясорубки, и передавал «неосведомленному лицу с целью дальнейшего сбыта», общая сумма растраты составила 2 075 511.95 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 160 УК (Присвоение или растрата).
Свою вину сотрудник магазина не признал. Он взят под стражу в зале суда.
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