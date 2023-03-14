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В Красноярском крае зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Западного Нила
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Красноярском крае зарегистрирован первый в этом году случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.
По его словам, диагноз установлен местной жительнице, которая вернулась из Таиланда. «После возвращения она обратилась к врачу с жалобами на температуру тела 37,5°С и незначительную боль в шейном отделе. Также туристка сообщила, что в период отдыха её кусали комары. После проведения исследований крови заболевшей установлен окончательный диагноз», — написал Горяев.
Он добавил, что этот вирус не передаётся от человека к человеку, а его переносчиками чаще всего являются комары.
«Природные очаги лихорадки Западного Нила имеются и в некоторых регионах России, однако Красноярский край к ним не относится», — написал врач.
По его словам, диагноз установлен местной жительнице, которая вернулась из Таиланда. «После возвращения она обратилась к врачу с жалобами на температуру тела 37,5°С и незначительную боль в шейном отделе. Также туристка сообщила, что в период отдыха её кусали комары. После проведения исследований крови заболевшей установлен окончательный диагноз», — написал Горяев.
Он добавил, что этот вирус не передаётся от человека к человеку, а его переносчиками чаще всего являются комары.
«Природные очаги лихорадки Западного Нила имеются и в некоторых регионах России, однако Красноярский край к ним не относится», — написал врач.
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14 марта 2023