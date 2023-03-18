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СК: в Братске после утечки хлора на предприятии пострадали 5 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Председатель СК РФ поручил доложить о ходе проверки о возможном экологическом преступлении в Иркутской области.
«Предварительно установлено, что в городе Братске Иркутской области после утечки хлора на одном из предприятий пострадали 5 человек. В настоящее время им оказывается медицинская помощь», — сообщили в СК РФ.
Ранее в региональном СУ СК сообщили, что вечером 18 марта на одном из предприятий Братска «из-за свища в трубе произошел выброс двуокиси хлора».
На данный момент предприятие работает в штатном режиме.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
«Предварительно установлено, что в городе Братске Иркутской области после утечки хлора на одном из предприятий пострадали 5 человек. В настоящее время им оказывается медицинская помощь», — сообщили в СК РФ.
Ранее в региональном СУ СК сообщили, что вечером 18 марта на одном из предприятий Братска «из-за свища в трубе произошел выброс двуокиси хлора».
На данный момент предприятие работает в штатном режиме.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
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