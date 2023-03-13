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Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов, их пособников и убийц детей
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что партия будет настаивать на введении в России смертной казни. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
По его словам, партия предлагает «приговаривать к высшей мере наказания, к расстрелу, террористов, их пособников, а также убийц детей».
Миронов добавил, что он понимает «несовершенство судебной системы», поэтому решение о смертной казни, с его слов, должно приниматься только после заседания суда присяжных. После этого приговор не приводится в исполнение в течение года до тех пор, пока ВС в составе трех судей и с новой коллегией присяжных не рассмотрит дело снова и не подтвердит решение, заявил политик.
Миронов утверждает, что 70% россиян поддерживают решение о введении смертной казни.
На инициативу партии обратили внимание в Совете Федерации. Сенатор Клишас напомнил позицию Конституционного суда. «Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно этот план из громких заявлений и не состоит). Напомню, Председатель КС Зорькин В.Д. считает, что вернуть смертную казнь можно только после принятия новой Конституции России», — написал сенатор в телеграм-канале.
По его словам, партия предлагает «приговаривать к высшей мере наказания, к расстрелу, террористов, их пособников, а также убийц детей».
Миронов добавил, что он понимает «несовершенство судебной системы», поэтому решение о смертной казни, с его слов, должно приниматься только после заседания суда присяжных. После этого приговор не приводится в исполнение в течение года до тех пор, пока ВС в составе трех судей и с новой коллегией присяжных не рассмотрит дело снова и не подтвердит решение, заявил политик.
Миронов утверждает, что 70% россиян поддерживают решение о введении смертной казни.
На инициативу партии обратили внимание в Совете Федерации. Сенатор Клишас напомнил позицию Конституционного суда. «Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно этот план из громких заявлений и не состоит). Напомню, Председатель КС Зорькин В.Д. считает, что вернуть смертную казнь можно только после принятия новой Конституции России», — написал сенатор в телеграм-канале.
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