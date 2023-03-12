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«Ъ»: сотрудников администрации президента попросили избавиться от iPhone
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали избавиться от телефонов iPhone, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Перейти на смартфоны других марок и с другой ОС необходимо до конца марта. Чиновников предупредили об этом в начале месяца.
По словам осведомленного источника издания, «возможно, АП даже закупит новые безопасные телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники».
Сообщается, что аналогичные рекомендации могут получить и чиновники региональных внутриполитических блоков.
Перейти на смартфоны других марок и с другой ОС необходимо до конца марта. Чиновников предупредили об этом в начале месяца.
По словам осведомленного источника издания, «возможно, АП даже закупит новые безопасные телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники».
Сообщается, что аналогичные рекомендации могут получить и чиновники региональных внутриполитических блоков.
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