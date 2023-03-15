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Минздрав: заразившиеся сибирской язвой жители Чувашии в стабильном состоянии
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии двух жителей, заразившихся сибирской язвой.
«Два госпитализированных пациента в стабильном состоянии, средней степени тяжести. Лечение продолжается. Угрозы для жизни нет. Контактирующие с гражданами лица находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение», — сообщили в министерстве.
По данным ведомства на утро, 17 марта, новых случаев заражения сибирской язвой в регионе не обнаружено.
Врачи напомнили о необходимости избегать контактов с дикими животными, не покупать мясные продукты и шкуры с рук и в непроверенных местах.
Ранее на этой неделе глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе выявлены два случая заражения сибирской язвой.
«Два госпитализированных пациента в стабильном состоянии, средней степени тяжести. Лечение продолжается. Угрозы для жизни нет. Контактирующие с гражданами лица находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение», — сообщили в министерстве.
По данным ведомства на утро, 17 марта, новых случаев заражения сибирской язвой в регионе не обнаружено.
Врачи напомнили о необходимости избегать контактов с дикими животными, не покупать мясные продукты и шкуры с рук и в непроверенных местах.
Ранее на этой неделе глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе выявлены два случая заражения сибирской язвой.
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