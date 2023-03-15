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Глава Чувашии сообщил о двух случаях заражения сибирской язвой в регионе
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе выявлены два случая заражения сибирской язвой.
«Провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе. Накануне состоялась республиканская санитарно-противоэпидемиологическая комиссия. Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, состояние пациентов средней степени тяжести, терапевтический прогноз благоприятный. Те, кто контактировал с зараженными, находятся под постоянным наблюдением и получают профилактическое лечение.
По словам главы региона, ситуация под контролем Роспотребнадзора, Госветслужбы и МВД. «Проводятся необходимые процедуры, выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции», — заявил Николаев.
«Провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе. Накануне состоялась республиканская санитарно-противоэпидемиологическая комиссия. Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, состояние пациентов средней степени тяжести, терапевтический прогноз благоприятный. Те, кто контактировал с зараженными, находятся под постоянным наблюдением и получают профилактическое лечение.
По словам главы региона, ситуация под контролем Роспотребнадзора, Госветслужбы и МВД. «Проводятся необходимые процедуры, выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции», — заявил Николаев.
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