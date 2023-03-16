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Вице-премьер Виктория Абрамченко посоветовала россиянам реже покупать джинсы
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Вице-премьер Виктория Абрамченко, куратор нацпроекта «Экология», посоветовала россиянам «не покупать джинсы каждый сезон».
«Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы, слишком много воды используется при производстве. Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать их», — сказала вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос журналистки о том, как рядовые россияне могут внести свой вклад в экологию.
Также она обратила внимание на проблему утилизацию упаковки. По ее словам, в мусорном ведре современного жителя мегаполиса больше 50 процентов занимает упаковка. «И мне стало страшно: вы употребили продукт, упаковку выбросили, это мусор сразу. Так вот с этим мусором еще никто не научился работать. Дома я обратила на это внимание. Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, мою стекло, сортирую мусор отдельно. И свои домашним говорю, ребят, подумайте, как это будут утилизировать», — сказала Абрамченко.
«Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы, слишком много воды используется при производстве. Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать их», — сказала вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос журналистки о том, как рядовые россияне могут внести свой вклад в экологию.
Также она обратила внимание на проблему утилизацию упаковки. По ее словам, в мусорном ведре современного жителя мегаполиса больше 50 процентов занимает упаковка. «И мне стало страшно: вы употребили продукт, упаковку выбросили, это мусор сразу. Так вот с этим мусором еще никто не научился работать. Дома я обратила на это внимание. Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, мою стекло, сортирую мусор отдельно. И свои домашним говорю, ребят, подумайте, как это будут утилизировать», — сказала Абрамченко.
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