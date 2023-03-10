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Кремль: Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В Кремле сообщили, что 20-22 марта Россию посетит Си Цзиньпин.
«20-22 марта 2023 года по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», — говорится в официальном сообщении Кремля.
В ходе переговоров будут обсуждены «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», говорится в сообщении.
«Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Состоится подписание ряда важных двусторонних документов», — сообщили в Кремле.
«20-22 марта 2023 года по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», — говорится в официальном сообщении Кремля.
В ходе переговоров будут обсуждены «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», говорится в сообщении.
«Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Состоится подписание ряда важных двусторонних документов», — сообщили в Кремле.
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