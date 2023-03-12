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В Париже после массовых беспорядков и акций протеста задержаны 217 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В городах Франции в четверг и минувшей ночью тысячи людей вышли на акции протеста против принятой пенсионной реформы. Шествия сопровождались ожесточенными стычками с силовиками.
Накануне премьер-министр Элизабет Борн объявила о принятии скандального закона с помощью статьи 49.3 конституции, то есть без одобрения депутатов. Таким образом, реформу решили не ставить на голосование. В парламенте, по сообщениям СМИ, готовится вотум недоверия, профсоюзы тем временем объявили о новой волне забастовок на следующей неделе.
Протестующие начали собираться у здания национального собрания в Париже еще днем, после объявления Борн на площадь Согласия стянулись тысячи людей, пишет Le Monde. На площади собрались представители молодежных организаций, профсоюзы, рабочие. Акции переросли в массовые беспорядки, протестующие жгли костры и оказывали полиции сопротивление.
К демонстрациям присоединились еще несколько крупных городов Франции. В Ренне полиция была вынуждена применить водометы для разгона радикально настроенных активистов. По данным экстренных служб, в городе в результате беспорядков произошло 26 пожаров. Власти города назвали ситуацию проявлением «ошеломляющего насилия». Вечером несколько сотен молодых людей собрались в историческом центре, на площади Сент-Анн, и начали разжигать костры. Силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Сообщается, что многочисленные повреждения получили уличные кафе и отели.
В Нанте демонстранты подожгли мусорные баки, а также кучи мусора в центре города, не собранные бастующими сборщиками. Журналисты с места событий сообщали, что во время разгона люди бросали в полицию коктейли Молотова и булыжники. Повреждено более десятка магазинных витрин.
В Марселе группа людей в масках разбила окно банковского отделения. В Дижоне, по данным СМИ, демонстранты подожгли манекен с изображением представителя власти.
Только в Париже после массовых беспорядков и акций протеста задержаны 217 человек, пишет Le Monde. Сообщается о десятках задержанных в других городах.
Профсоюз запланировал новую всеобщую манифестацию на 23 марта.
Накануне премьер-министр Элизабет Борн объявила о принятии скандального закона с помощью статьи 49.3 конституции, то есть без одобрения депутатов. Таким образом, реформу решили не ставить на голосование. В парламенте, по сообщениям СМИ, готовится вотум недоверия, профсоюзы тем временем объявили о новой волне забастовок на следующей неделе.
Протестующие начали собираться у здания национального собрания в Париже еще днем, после объявления Борн на площадь Согласия стянулись тысячи людей, пишет Le Monde. На площади собрались представители молодежных организаций, профсоюзы, рабочие. Акции переросли в массовые беспорядки, протестующие жгли костры и оказывали полиции сопротивление.
К демонстрациям присоединились еще несколько крупных городов Франции. В Ренне полиция была вынуждена применить водометы для разгона радикально настроенных активистов. По данным экстренных служб, в городе в результате беспорядков произошло 26 пожаров. Власти города назвали ситуацию проявлением «ошеломляющего насилия». Вечером несколько сотен молодых людей собрались в историческом центре, на площади Сент-Анн, и начали разжигать костры. Силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Сообщается, что многочисленные повреждения получили уличные кафе и отели.
В Нанте демонстранты подожгли мусорные баки, а также кучи мусора в центре города, не собранные бастующими сборщиками. Журналисты с места событий сообщали, что во время разгона люди бросали в полицию коктейли Молотова и булыжники. Повреждено более десятка магазинных витрин.
В Марселе группа людей в масках разбила окно банковского отделения. В Дижоне, по данным СМИ, демонстранты подожгли манекен с изображением представителя власти.
Только в Париже после массовых беспорядков и акций протеста задержаны 217 человек, пишет Le Monde. Сообщается о десятках задержанных в других городах.
Профсоюз запланировал новую всеобщую манифестацию на 23 марта.
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