Возрастное ограничение 18+
В Улан-Удэ вооруженный пистолетом мужчина угрожал людям на улице
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Улан-Удэ полиция задержала вооруженного пневматическим пистолетом мужчину, который угрожал людям на улице.
«В 09.14 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сахьяновой мужчина в алкогольном опьянении ведёт себя неадекватно, обнажил оружие», — сообщили в региональном главке полиции.
Мужчину доставили в ОВД, пневматический пистолет был изъят. Выяснилось, что злоумышленник – уроженец Кяхтинского района 2000 года рождения, ранее дважды судимый за кражи.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что некий мужчина якобы «стрелял по всем без разбора» возле магазина «Мегахенд», по другой информации — он целился в людей, угрожая выстрелить.
В полиции заявили, что «предварительно, пострадавших в результате инцидента нет». Выясняются все обстоятельства.
«В 09.14 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сахьяновой мужчина в алкогольном опьянении ведёт себя неадекватно, обнажил оружие», — сообщили в региональном главке полиции.
Мужчину доставили в ОВД, пневматический пистолет был изъят. Выяснилось, что злоумышленник – уроженец Кяхтинского района 2000 года рождения, ранее дважды судимый за кражи.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что некий мужчина якобы «стрелял по всем без разбора» возле магазина «Мегахенд», по другой информации — он целился в людей, угрожая выстрелить.
В полиции заявили, что «предварительно, пострадавших в результате инцидента нет». Выясняются все обстоятельства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ночной пожар в Ивделе вывел на улицу 21 человека
13 марта 2023
13 марта 2023