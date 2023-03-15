В Пермском крае задержали сбежавшего из колонии мужчину

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Пермском крае оперативники задержали сбежавшего из колонии-поселения 60-летнего осужденного, пишут РИА Новости со ссылкой на краевой ГУФСИН.О побеге стало известно в минувший понедельник при обходе участка колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске.По данным агентства, ранее заключенному смягчили наказание и отправили в колонию-поселение за «хорошее поведение». Сообщается, что срок в 10 лет он получил за то, что похитил и изнасиловал женщину.По данным ГУФСИН, беглец был задержан в городе Березники утром в четверг.