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В Пермском крае задержали сбежавшего из колонии мужчину
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Пермском крае оперативники задержали сбежавшего из колонии-поселения 60-летнего осужденного, пишут РИА Новости со ссылкой на краевой ГУФСИН.
О побеге стало известно в минувший понедельник при обходе участка колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске.
По данным агентства, ранее заключенному смягчили наказание и отправили в колонию-поселение за «хорошее поведение». Сообщается, что срок в 10 лет он получил за то, что похитил и изнасиловал женщину.
По данным ГУФСИН, беглец был задержан в городе Березники утром в четверг.
О побеге стало известно в минувший понедельник при обходе участка колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске.
По данным агентства, ранее заключенному смягчили наказание и отправили в колонию-поселение за «хорошее поведение». Сообщается, что срок в 10 лет он получил за то, что похитил и изнасиловал женщину.
По данным ГУФСИН, беглец был задержан в городе Березники утром в четверг.
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