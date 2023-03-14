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СМИ: сотрудники Wildberries в нескольких регионах РФ объявили о забастовке
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Из нескольких регионов поступают сообщения о том, что пункты выдачи заказов Wildberries присоединились к акции протеста против изменившихся условий работы.
По информации РИА Новости, в среду на фоне сообщений о массовой забастовке некоторые пункты Wildberries не открылись во Владивостоке. При этом многие офисы в городе и регионе продолжают работу в штатном режиме.
По сообщениям местных СМИ, к акции присоединились сотрудники некоторых ПВЗ в Бурятии, Забайкалье, Иркутской области, Красноярском крае, Кузбассе. Накануне сообщалось, что на новые условия работы пожаловались владельцы и представители ПВЗ в Москве.
По словам сотрудников, недовольство вызвала «коллективная ответственность» и 100% штраф за возврат товара. Также в СМИ сообщалось, что владельцы ПВЗ теперь якобы должны выплачивать 20% компенсации за бракованный и некачественный товар.
В компании во вторник заявили, что информация о забастовках не соответствует действительности, а ПВЗ продолжают свою работу штатно, писали РИА Новости. Также, по данным агентства, в компании пояснили, что «некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи могут подменять товары, а дополнительная защита была введена для избежания подобных ситуаций».
На фоне сообщений о забастовках в Генпрокуратуре РФ заявили о проверке в Московской области. «По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Московской области организованы проверочные мероприятия по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries, в т.ч. о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы», — сообщили в ведомстве. Будут проверены в том числе документы, устанавливающие правила начисления штрафных санкций.
На ситуацию также обратили внимание в Госдуме. По словам депутата Сергея Обухова, «депутатский корпус компартии на стороне протестующих». «Возмущение владельцев ПВЗ и рядовых сотрудников вполне обосновано. Готовлю соответствующие обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор в связи с новой скандальной ситуацией вокруг Wildberries и в защиту нарушенных прав и интересов работников и владельцев ПВЗ», — написал депутат в телеграм-канале.
По информации РИА Новости, в среду на фоне сообщений о массовой забастовке некоторые пункты Wildberries не открылись во Владивостоке. При этом многие офисы в городе и регионе продолжают работу в штатном режиме.
По сообщениям местных СМИ, к акции присоединились сотрудники некоторых ПВЗ в Бурятии, Забайкалье, Иркутской области, Красноярском крае, Кузбассе. Накануне сообщалось, что на новые условия работы пожаловались владельцы и представители ПВЗ в Москве.
По словам сотрудников, недовольство вызвала «коллективная ответственность» и 100% штраф за возврат товара. Также в СМИ сообщалось, что владельцы ПВЗ теперь якобы должны выплачивать 20% компенсации за бракованный и некачественный товар.
В компании во вторник заявили, что информация о забастовках не соответствует действительности, а ПВЗ продолжают свою работу штатно, писали РИА Новости. Также, по данным агентства, в компании пояснили, что «некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи могут подменять товары, а дополнительная защита была введена для избежания подобных ситуаций».
На фоне сообщений о забастовках в Генпрокуратуре РФ заявили о проверке в Московской области. «По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Московской области организованы проверочные мероприятия по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries, в т.ч. о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы», — сообщили в ведомстве. Будут проверены в том числе документы, устанавливающие правила начисления штрафных санкций.
На ситуацию также обратили внимание в Госдуме. По словам депутата Сергея Обухова, «депутатский корпус компартии на стороне протестующих». «Возмущение владельцев ПВЗ и рядовых сотрудников вполне обосновано. Готовлю соответствующие обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор в связи с новой скандальной ситуацией вокруг Wildberries и в защиту нарушенных прав и интересов работников и владельцев ПВЗ», — написал депутат в телеграм-канале.
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