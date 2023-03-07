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Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Россия и мир
Фото: сайт «Столото»
Житель Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл в лотерею 1 миллиард рублей. Об этом сообщили в «Столото».
Победитель работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. О своей победе он узнал еще в январе из шоу «Новогодний миллиард», которое смотрел вместе с женой, однако за выигрышем семья обратилась только в середине февраля. «Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр, все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление», — сказал победитель.
На выигранные деньги семья намерена погасить кредиты, вложиться в свое дело и купить автомобиль. Часть средств они планируют потратить на благотворительность. «Мы с женой рассуждаем так: раз из всех участников миллиард достался нам, то однозначно нужно совершить добрые дела. Будем оказывать адресную помощь нуждающимся людям, больным детям и приютам», — говорит победитель.
Победитель работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. О своей победе он узнал еще в январе из шоу «Новогодний миллиард», которое смотрел вместе с женой, однако за выигрышем семья обратилась только в середине февраля. «Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр, все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление», — сказал победитель.
На выигранные деньги семья намерена погасить кредиты, вложиться в свое дело и купить автомобиль. Часть средств они планируют потратить на благотворительность. «Мы с женой рассуждаем так: раз из всех участников миллиард достался нам, то однозначно нужно совершить добрые дела. Будем оказывать адресную помощь нуждающимся людям, больным детям и приютам», — говорит победитель.
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