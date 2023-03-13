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В ГД внесут законопроект, который обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиентов о списании денег
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В ГД внесут законопроект, который обяжет онлайн-сервисы заранее предупреждать клиентов о списании денег за подписку. Об этом сообщили в «Единой России».
«Многие люди оформляют тестовый доступ к услугам в интернете, а потом теряют средства, когда бесплатный период заканчивается и деньги списываются без предупреждения. Мы хотим исправить эту ситуацию», — заявил автор инициативы депутат Антон Немкин.
По его словам, законопроект предполагает, что сервисы должны будут за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку. В этом уведомлении должна быть размещена ссылка на правила пользования подпиской, в том числе должен быть четко прописан порядок ее отмены.
Сообщается, что законопроект внесут в ГД в весеннюю сессию.
«Многие люди оформляют тестовый доступ к услугам в интернете, а потом теряют средства, когда бесплатный период заканчивается и деньги списываются без предупреждения. Мы хотим исправить эту ситуацию», — заявил автор инициативы депутат Антон Немкин.
По его словам, законопроект предполагает, что сервисы должны будут за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку. В этом уведомлении должна быть размещена ссылка на правила пользования подпиской, в том числе должен быть четко прописан порядок ее отмены.
Сообщается, что законопроект внесут в ГД в весеннюю сессию.
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